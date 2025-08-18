Esfihas inusitadas conquistam paladares no Brasil
Sabores como temaki e lasanha reinventam a culinária árabe no país
Novas receitas de esfihas estão ganhando destaque no Brasil com ingredientes surpreendentes como temaki e lasanha. O quadro “Pitada de Brasil” explora essa criatividade na adaptação da culinária árabe ao gosto brasileiro.
As opções incluem esfihas de estrogonofe e parmegiana, refletindo uma fusão cultural entre o Oriente Médio e o norte da África com sabores locais. Outro exemplo curioso é o churrasco grego, uma versão brasileira do shawarma árabe, que se diferencia pelo uso de pão francês e temperos locais.
Chefs compartilham suas inspirações para essas criações únicas que surpreendem e atraem clientes em busca de novos sabores. A popularidade dessas inovações destaca a capacidade do brasileiro de reinventar tradições culinárias com um toque especial.
