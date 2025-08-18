‘Estrada Real’ passa por três estados brasileiros e ainda carimba passaporte de viajante Descubra a rota turística de 1.630 km que atravessa Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h27 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h27 ) twitter

A “Estrada Real” é a maior rota turística do Brasil, estendendo-se por 1.630 km através dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Nesta jornada histórica, viajantes podem utilizar um passaporte especial para registrar suas visitas ao longo do caminho.

Originalmente criada pela coroa portuguesa para escoar riquezas na era colonial, a “Estrada Real” abrange quase 200 cidades, oferecendo aos turistas a chance de explorar paisagens naturais deslumbrantes e um rico patrimônio cultural. O percurso é composto por quatro roteiros distintos, todos conectando-se à região de Ouro Preto como ponto inicial ou final.

Os visitantes têm a opção de viajar por trechos de asfalto ou terra usando moto, bicicleta ou carro. Ao longo do trajeto, há 165 pontos de apoio onde é possível carimbar o passaporte exclusivo da Estrada Real. Esses carimbos homenageiam as riquezas locais, incluindo casarões históricos e elementos culturais únicos.

Para ajudar na navegação dos turistas, a rota é sinalizada por 1.896 marcos de concreto estrategicamente posicionados. Aqueles que completam um dos quatro caminhos recebem um certificado especial. Além de promover o turismo cultural, a “Estrada Real” fortalece a economia local ao atrair visitantes que contribuem para o comércio e serviços das cidades ao longo do trajeto.

