Domingo Espetacular

‘Estrada Real’ passa por três estados brasileiros e ainda carimba passaporte de viajante

Descubra a rota turística de 1.630 km que atravessa Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo

Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • A Estrada Real é uma rota turística de 1.630 km que passa por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
  • Os viajantes podem usar um passaporte especial para registrar suas visitas em 165 pontos de apoio ao longo do percurso.
  • O trajeto é sinalizado por 1.896 marcos de concreto e oferece quatro roteiros distintos começando ou terminando em Ouro Preto.
  • A rota promove o turismo cultural e fortalece a economia local ao atrair visitantes para as cidades da região.

 

A “Estrada Real” é a maior rota turística do Brasil, estendendo-se por 1.630 km através dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Nesta jornada histórica, viajantes podem utilizar um passaporte especial para registrar suas visitas ao longo do caminho.

Originalmente criada pela coroa portuguesa para escoar riquezas na era colonial, a “Estrada Real” abrange quase 200 cidades, oferecendo aos turistas a chance de explorar paisagens naturais deslumbrantes e um rico patrimônio cultural. O percurso é composto por quatro roteiros distintos, todos conectando-se à região de Ouro Preto como ponto inicial ou final.

Os visitantes têm a opção de viajar por trechos de asfalto ou terra usando moto, bicicleta ou carro. Ao longo do trajeto, há 165 pontos de apoio onde é possível carimbar o passaporte exclusivo da Estrada Real. Esses carimbos homenageiam as riquezas locais, incluindo casarões históricos e elementos culturais únicos.

Para ajudar na navegação dos turistas, a rota é sinalizada por 1.896 marcos de concreto estrategicamente posicionados. Aqueles que completam um dos quatro caminhos recebem um certificado especial. Além de promover o turismo cultural, a “Estrada Real” fortalece a economia local ao atrair visitantes que contribuem para o comércio e serviços das cidades ao longo do trajeto.


