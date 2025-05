Evo Morales pede ajuda a Lula em entrevista ao Domingo Espetacular deste fim de semana (1º) Após quase um ano de negociações, uma equipe de repórteres investigativos da RECORD marcou um encontro com o político que está foragido da Justiça Domingo Espetacular|Do R7 30/05/2025 - 17h01 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h01 ) twitter

Em entrevista para o Domingo Espetacular, Evo Morales fala sobre as lutas que tem passado DIVULGAÇÃO/ RECORD

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, concedeu sua primeira entrevista a uma emissora brasileira desde que se tornou um foragido da Justiça, para o Domingo Espetacular deste fim de semana (1°). Após quase um ano de negociações, uma equipe de repórteres investigativos da RECORD marcou um encontro com o político, que pode ser preso a qualquer momento pelas acusações de estupro e tráfico de pessoas. Sem endereço fixo, ele está escondido no interior do país, protegido por um exército de apoiadores, em sua maioria, indígenas e camponeses, armados com lanças de madeira e escudos.

O repórter Fábio Menegatti e o repórter investigativo Lumi Zunica percorreram por quatro horas estradas precárias e sem nenhuma segurança até atingir um lugarejo a mais de 500 km da capital, La Paz. Ali, encontram um Evo Morales bem-humorado, mas bastante crítico ao atual governo da Bolívia, agora presidida por Luiz Arce, antigo aliado, hoje considerado um inimigo político e a quem o ex-presidente faz graves acusações, inclusive a de tentar matá-lo.

Morales também cita o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lembrando um período de aliança quando ambos ocuparam o poder: “Espero que o presidente, que já me ajudou a salvar a Bolívia, ajude novamente a salvar a Bolívia economicamente”.

O político ainda rememora passagens históricas, e fala das graves acusações de estupro de uma adolescente de 16 anos e de tráfico de pessoas. E ressalta as lutas para derrubar o pedido de prisão e se manter no jogo político.

O Domingo Espetacular vai ao ar todo final de semana, às 20h30, com a apresentação por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz nas telas da RECORD!