Exclusivo: suspeito no caso Vitória nega namoro com a jovem e diz que tem álibi

Roberto Cabrini entrevistou Gustavo Vinicius de Moraes Santos, de 25 anos, com exclusividade para o Domingo Espetacular. Ele é considerado pela polícia um dos principais suspeitos pela morte de Vitória. Gustavo negou que namorava com a jovem e, em suas palavras, disse que era um "ficante". Segundo ele, o combinado era que fosse buscá-la após desembarcar do segundo ônibus, durante o trajeto para casa, na noite do desaparecimento. Acompanhe.

