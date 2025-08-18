Explosão em fábrica de Quatro Barras (PR) deixa nove mortos
Tragédia ocorreu durante produção de explosivos na ENAEX Brasil
Uma explosão devastadora ocorreu em uma fábrica de explosivos da ENAEX Brasil em Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba, resultando na morte de nove funcionários. A tragédia aconteceu no início do turno de trabalho, quando uma grande quantidade de explosivos estava armazenada no local. Imagens capturadas por câmeras de segurança revelaram o momento exato do incidente.
A força da explosão foi sentida em várias cidades próximas, incluindo Piraquara, Pinhais e até mesmo Curitiba. A polícia está conduzindo investigações para identificar as vítimas através de exames de DNA e determinar as causas do acidente.
No momento da explosão, os funcionários participavam de um Diálogo Diário de Segurança. Após a reunião, a detonação ocorreu inesperadamente. Três funcionários conseguiram escapar; um deles retornou ao vestiário após esquecer uma luva. Sete pessoas ficaram feridas, mas estão fora de perigo.
A empresa lamentou as mortes e está colaborando com as investigações. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná anunciou que já possui vestígios suficientes para a identificação das vítimas e suspendeu as buscas. A ENAEX Brasil foi solicitada a fornecer um relatório técnico detalhado sobre o incidente.
Quantas pessoas morreram na explosão na fábrica da ENAEX Brasil em Quatro Barras?
Nove funcionários morreram na explosão na fábrica da **ENAEX Brasil** em Quatro Barras.
O que causou a explosão na fábrica de explosivos?
A explosão ocorreu durante a produção de explosivos, com uma grande quantidade de material armazenada no local.
Como a polícia está investigando o incidente?
A polícia está conduzindo investigações para identificar as vítimas através de exames de DNA e determinar as causas do acidente.
O que a ENAEX Brasil fez em resposta à tragédia?
A **ENAEX Brasil** lamentou as mortes e está colaborando com as investigações, além de ter sido solicitada a fornecer um relatório técnico detalhado sobre o incidente.
