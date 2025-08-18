Herança de empresário israelense gera disputa com milícia em Búzios (RJ) Terrenos avaliados em R$ 30 milhões sofrem com grilagem na região dos lagos Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h36 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h36 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Disputa por herança milionária de empresário israelense em Búzios gera conflito territorial.

Terrenos avaliados em R$ 30 milhões são alvo de grilagem e invasões.

Tentativa de construção em propriedade foi interrompida por homens se dizendo proprietários.

Ministério Público investiga milicianos e vendas ilegais na área afetada.

A disputa por uma herança milionária de um empresário israelense em Búzios, Rio de Janeiro, está no centro de um conflito territorial. O procurador de um dos herdeiros relatou ameaças e perseguições ao tentar recuperar parte das propriedades, avaliadas em cerca de R$ 30 milhões, localizadas em uma área afetada por grilagem.

O empresário Amnom Beckerman, que acumulou um império imobiliário no Brasil, faleceu em 2002. Seus terrenos em Búzios, adquiridos nos anos 70, estão em disputa entre herdeiros e são alvo de invasões. Yaron Beckerman, sobrinho de Aminom, revelou que um levantamento em 2021 localizou mais de 200 lotes, alguns já invadidos.

Uma tentativa de construção de um muro nos terrenos foi interrompida por homens que se diziam proprietários, resultando no roubo de materiais de construção. O caso está sob investigação do Ministério Público de Búzios, que apura a ação de milicianos e vendas ilegais.

Os terrenos, localizados na área conhecida como Rasa, possuem grande potencial de desenvolvimento imobiliário. A prefeitura de Búzios monitora a situação mas não se pronunciou devido ao sigilo das investigações. Enquanto isso, Yaron Beckerman espera que a justiça brasileira resolva o impasse confiando no sistema legal do país.

Qual é a origem do conflito territorial em Búzios?

O conflito territorial em Búzios é resultado da disputa por uma herança milionária deixada pelo empresário israelense Amnom Beckerman, que faleceu em 2002. Seus terrenos, avaliados em cerca de R$ 30 milhões, estão em disputa entre herdeiros e enfrentam problemas de grilagem e invasões.

Quais são as consequências da disputa pela herança?

A disputa pela herança resultou em ameaças e perseguições relatadas pelo procurador de um dos herdeiros, além de uma tentativa frustrada de construção de um muro nos terrenos, que foi interrompida por homens que se diziam proprietários, levando ao roubo de materiais de construção.

O que está sendo feito para investigar a situação em Búzios?

O caso está sob investigação do Ministério Público de Búzios, que apura a ação de milicianos e vendas ilegais envolvendo os terrenos em disputa.

Como se manifesta o interesse econômico nos terrenos em Búzios?

Os terrenos localizados na área conhecida como Rasa possuem grande potencial de desenvolvimento imobiliário, o que aumenta o interesse e a disputas por eles.

