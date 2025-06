Incidentes impressionantes: ataque de cão faz jovens subirem em carro O tutor do cão prometeu cobrir os danos causados Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h30 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h30 ) twitter

Quase Morri: Ataque de pitbull, marquise desaba, rolo compressor bate de frente com carro e mais

Um grupo de adolescentes buscou refúgio no teto de um carro para escapar do ataque de um cão da raça pitbull. O animal mordeu alguns jovens, mas ninguém se feriu gravemente. O tutor do cão prometeu cobrir os danos causados.

No Rio de Janeiro, uma obra desabou logo após duas mulheres passarem por perto. Um funcionário escapou ileso do incidente. Em Joinville, Santa Catarina, a explosão de um botijão de gás feriu um morador que precisou ser hospitalizado.

Nos Estados Unidos, um rolo compressor se soltou de uma picape e colidiu frontalmente com um carro antes de cair em um rio próximo à estrada. O motorista foi salvo pelo airbag. No Vietnã, turistas quase presenciaram um atropelamento quando um rapaz foi puxado para fora da trilha do trem a tempo.

