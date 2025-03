Infectologista diz como se prevenir de doenças provocadas por enchentes | O Hospital Responde Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 01/03/2025 - 12h01 (Atualizado em 02/03/2025 - 01h01 ) twitter

Diversas cidades brasileiras sofrem com pontos de alagamentos e situações em que a água praticamente tirou os moradores de suas casas. É preciso tomar cuidados com a água da enchente, porque ela pode estar contaminada e pode trazer doenças.

Quais doenças as enchentes podem trazer? E os riscos? Como prevenir? No episódio de O Hospital Responde, a médica Camila Miyashiro, infectologista do Hospital Moriah tira essas e outras dúvidas. Confira!

