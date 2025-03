Inocente é linchado em Juiz de Fora (MG) após acusação falsa de estupro Elvis Cleiton foi morto por populares que acreditaram em boatos infundados Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artifical do R7 16/03/2025 - 23h55 (Atualizado em 16/03/2025 - 23h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil tem um linchamento a cada dois dias; inocente está entre as vítimas

Elvis Cleiton da Silva Batista, um catador de recicláveis, morreu espancado em Juiz de Fora, Minas Gerais, após ser falsamente acusado de estuprar uma menina de 9 anos. A investigação da delegacia especializada concluiu que o estupro não ocorreu, confirmando a inocência de Elvis.

O episódio começou quando a mãe da suposta vítima mobilizou moradores do bairro Santa Cecília, alegando que um homem havia abusado de sua filha. A descrição do suspeito como um homem vestindo uma blusa verde levou à identificação errônea de Elvis, que foi atacado por uma multidão.

Casos de linchamento têm se tornado frequentes no Brasil, com mais de 200 ocorrências em um ano. Esses atos de violência extrajudicial são motivados por revolta e indignação, transformando as ruas em tribunais informais onde as vítimas perdem o direito à defesa.

Além do caso de Elvis, outros episódios semelhantes foram registrados no país. A falta de uma legislação específica para punir linchamentos dificulta a responsabilização dos envolvidos. No caso de Elvis, dez pessoas foram indiciadas pelo crime.

‌



Assista em vídeo - Brasil tem um linchamento a cada dois dias; inocente está entre as vítimas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!