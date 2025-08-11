Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Jubartes impulsionam turismo em Ilhabela

Presença de baleias atrai visitantes e movimenta economia local

Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A presença das baleias jubarte atrai visitantes para Ilhabela.
  • Moradores locais se adaptam para observar e estudar as jubileias.
  • A migração das jubartes impulsiona o turismo e a economia local.
  • Desafios existem para equilibrar turismo e conservação marinha.

 

A presença crescente de baleias jubarte ao longo da costa brasileira está estimulando o turismo em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Moradores locais adaptaram suas vidas para observar e estudar esses animais. Gilmar, um marinheiro experiente da região, captou imagens impressionantes das jubartes que atraíram atenção online. Já Júlio se dedica à documentação dos animais, identificando indivíduos através dos desenhos únicos em suas caudas.

A migração das jubartes da Antártida até a Bahia, passando por Ilhabela, se tornou mais frequente devido às águas quentes favoráveis ao acasalamento. Este fenômeno trouxe mudanças positivas para a economia local com um aumento no turismo. Visitantes internacionais são atraídos pelo espetáculo natural. Contudo, é necessário cumprir protocolos de segurança rigorosos para proteger tanto os animais quanto os turistas.

A coexistência entre atividades turísticas e necessidades ecológicas das jubartes representa um desafio contínuo para a comunidade local, que busca equilibrar interesses humanos e conservação da vida marinha.

Veja também


Veja o que o homem que forjou a própria morte tem a dizer sobre o caso

Domingo Espetacular playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.