Jubartes impulsionam turismo em Ilhabela
Presença de baleias atrai visitantes e movimenta economia local
A presença crescente de baleias jubarte ao longo da costa brasileira está estimulando o turismo em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Moradores locais adaptaram suas vidas para observar e estudar esses animais. Gilmar, um marinheiro experiente da região, captou imagens impressionantes das jubartes que atraíram atenção online. Já Júlio se dedica à documentação dos animais, identificando indivíduos através dos desenhos únicos em suas caudas.
A migração das jubartes da Antártida até a Bahia, passando por Ilhabela, se tornou mais frequente devido às águas quentes favoráveis ao acasalamento. Este fenômeno trouxe mudanças positivas para a economia local com um aumento no turismo. Visitantes internacionais são atraídos pelo espetáculo natural. Contudo, é necessário cumprir protocolos de segurança rigorosos para proteger tanto os animais quanto os turistas.
A coexistência entre atividades turísticas e necessidades ecológicas das jubartes representa um desafio contínuo para a comunidade local, que busca equilibrar interesses humanos e conservação da vida marinha.
