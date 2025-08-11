Jubartes impulsionam turismo em Ilhabela Presença de baleias atrai visitantes e movimenta economia local Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 17h42 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h42 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A presença das baleias jubarte atrai visitantes para Ilhabela.

Moradores locais se adaptam para observar e estudar as jubileias.

A migração das jubartes impulsiona o turismo e a economia local.

Desafios existem para equilibrar turismo e conservação marinha.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A presença crescente de baleias jubarte ao longo da costa brasileira está estimulando o turismo em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Moradores locais adaptaram suas vidas para observar e estudar esses animais. Gilmar, um marinheiro experiente da região, captou imagens impressionantes das jubartes que atraíram atenção online. Já Júlio se dedica à documentação dos animais, identificando indivíduos através dos desenhos únicos em suas caudas.

A migração das jubartes da Antártida até a Bahia, passando por Ilhabela, se tornou mais frequente devido às águas quentes favoráveis ao acasalamento. Este fenômeno trouxe mudanças positivas para a economia local com um aumento no turismo. Visitantes internacionais são atraídos pelo espetáculo natural. Contudo, é necessário cumprir protocolos de segurança rigorosos para proteger tanto os animais quanto os turistas.

A coexistência entre atividades turísticas e necessidades ecológicas das jubartes representa um desafio contínuo para a comunidade local, que busca equilibrar interesses humanos e conservação da vida marinha.

