Letícia Sabatella comenta acusação de maus-tratos a animais em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular

Domingo Espetacular|Do R7 28/03/2025 - 19h56 (Atualizado em 28/03/2025 - 19h56 )

Repórter Nicolle Timm entrevista a atriz e o namorado dela, Daniel Dantas Divulgação/RECORD

Roberto Cabrini entrevista, com exclusividade, no Domingo Espetacular deste final de semana (30), um dos artistas mais polêmicos da atualidade, o rapper Oruam. Ele vem despontando desde 2021 como um dos nomes mais promissores do gênero. O cantor concede sua primeira entrevista para a TV e recebe o jornalista em sua luxuosa mansão, localizada em um bairro nobre do Rio de Janeiro. Juntos, eles também sobem o Morro do Alemão, local onde Oruam passou a infância e ainda costuma frequentar.

O rapper, que viveu de perto a dura realidade dos moradores de uma comunidade, virou fenômeno com sua música de contestação social e letras que falam da violência diária que aflige quem vive na favela.

Autor de hits que somam milhões de visualizações nas redes sociais, o cantor lançou seu primeiro álbum em fevereiro, intitulado “Liberdade”. Aguardado com ansiedade pelos fãs, o trabalho traz composições que exploram sua trajetória e fazem alusão às opiniões controversas que marcam a carreira e vida pessoal do artista.

Oruam conversa com Cabrini sobre as polêmicas que envolvem seu nome e comenta ainda o projeto que ficou conhecido como “Lei Anti-Oruam”, que pretende proibir o poder público de contratar artistas que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas, usando o caso de Oruam como exemplo.

Letícia Sabatella: entrevista exclusiva

Nos últimos dias, Letícia Sabatella se tornou o centro de uma polêmica envolvendo a acusação de maus-tratos a animais. A atriz afirma que uma amiga veterinária, Adriene Firmo, teria doado seus cachorros, Bertoldo e Bebê, para adoção, sem seu consentimento. Segundo a artista, a profissional deveria cuidar dos animais, que ficavam em seu sítio, no Rio de Janeiro, enquanto ela estava em Curitiba, lidando com questões familiares. Já a veterinária rebate a acusação, dizendo acreditar que a atriz estava ciente e concordava com a adoção.

A repórter Nicolle Timm entrevista a atriz e seu namorado, o ator Daniel Dantas, no sítio que abrigava os animais e eles explicam como tudo aconteceu e como têm enfrentado o problema.

50 por 1: Álvaro Garnero visita um paraíso em Pernambuco

No episódio desta semana do 50 por 1, Álvaro Garnero volta a pisar em solo brasileiro para explorar paisagens deslumbrantes em Pernambuco. Ele mostra praias e mangues de tirar o fôlego, muita comida boa e um tratamento de pele de primeira! E claro, ainda encontra personagens espetaculares durante a viagem.

Roubo de motos: uma investigação exclusiva

O repórter Ari Peixoto mostra como criminosos roubam motos de luxo para ostentá-las depois em festas, muitas vezes clandestinas. Tudo isso para exibir os modelos em postagens nas redes sociais. Ele ainda traz o relato de quem foi vítima e quase perdeu a vida ao ser atacado pelos bandidos.

Herança milionária: filho de fazendeiro luta para fazer exame de DNA

A história de Pedro, um homem de 82 anos, que briga na justiça há quase duas décadas para poder fazer um teste de DNA e descobrir quem é seu pai biológico.

Ele acredita que pode ser filho de um homem rico e ter direito a uma herança milionária e, mesmo depois de tanto tempo, mantém viva a esperança de descobrir suas origens e saber toda a verdade.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, vai ao ar às 20h30.