Mãe acredita que brasileiro desaparecido em Roma possa ser refém de máfia italiana: 'Minha família está destruída' Letícia Schneider se mudou para a capital da Itália a fim de investigar o mistério que envolve o sumiço de Alphaville Pedrosa de Melo Domingo Espetacular|Do R7 26/01/2025 - 22h58 (Atualizado em 26/01/2025 - 23h36 )

Letícia Schneider aguarda notícias do filho Alphaville Pedrosa de Melo Reprodução/RECORD

O Domingo Espetacular acompanha o mistério de um brasileiro de 30 anos que desapareceu em Roma, na Itália. Alphaville Pedrosa de Melo deixou para trás o carro e objetos pessoais. A mãe dele, Letícia Schneider, se mudou para a capital do país em busca do rapaz e acredita que o sumiço do filho tenha ligação com a máfia italiana.

“Quando eu cheguei aqui [Roma], soube que meu filho estava sendo ameaçado. Me escreveram que eu deveria procurar a polícia o quanto antes porque ele tinha colocado o pé em algo muito perigoso. Minha família está destruída”, relatou Letícia.

Alphaville nasceu em Pernambuco e se mudou com a família para a Europa ainda criança. Nos últimos quatro anos, ele se casou e trabalhou como motorista particular em Portugal. Após um divórcio, resolveu se mudar para a Itália.

Em dezembro do ano passado, o rapaz se mudou para uma casa que fica dentro de um condomínio fechado. A proprietária revelou que Alphaville retirou às pressas todos os pertences dele, na madrugada do dia 31, horas antes de desaparecer.

Letícia não se intimidou e passou a investigar o sumiço do filho por conta própria. No dia 15 de janeiro, seguindo as pistas dadas pela mulher, a polícia encontrou o carro de Alphaville atolado em um terreno dentro de uma área particular, que pertence ao governo da Itália. Objetos pessoais e os documentos dele estavam no veículo. Já o casaco e os sapatos foram localizados no chão, há alguns metros.

“Eu acredito que é uma máfia grande que está aprisionando o meu filho, porque algumas pessoas dizem para mim que o avistaram em alguns lugares bem perigosos”, afirma Letícia.

Nesta segunda-feira (27), é o aniversário de Alphaville, e a mãe decidiu que não sairá de Roma enquanto não descobrir o que aconteceu com ele. “Estou pedindo de todo o meu coração, com toda a minha humildade, que me ajude a encontrar ele”.

