Michael Keller desvenda mitos e verdades sobre o Waze Em gravação na véspera do feriado, nosso repórter utilizou o aplicativo para fugir do trânsito e não se atrasar

Michael Keller usou o Waze durante trajeto para a gravação Reprodução/RECORD

A vida de um jornalista não é fácil: para apurar uma matéria e gravar com seus entrevistados, de vez em quando, é preciso atravessar a cidade. No caminho para uma gravação do Domingo Espetacular, nosso repórter Michael Keller usou o Waze para evitar problemas no trânsito e desvendou alguns mitos sobre o aplicativo em pleno pré-feriado. Confira!

Esta matéria é um oferecimento de Waze.