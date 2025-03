Mistério do Domingo: sete pessoas somem no Mato Grosso Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 09/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 01h03 ) twitter

A polícia investiga o desaparecimento de sete pessoas em Várzea Grande, no Mato Grosso. Entre eles, estão Ryan e Ricardo, que sumiram após visita ao pai. Ryan tinha histórico de dependência química, levantando suspeitas de envolvimento com o tráfico local. Outro caso do Mistério do Domingo envolve cinco jovens do Maranhão, recrutados para trabalhar, mas que desapareceram ao chegar também em Várzea Grande. A investigação busca descobrir se há ligação com organizações criminosas, e as famílias vivem o sofrimento da espera por respostas e as autoridades seguem explorando todas as possíveis pistas.

