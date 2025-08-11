Netanyahu anuncia ofensiva em Gaza para libertar reféns Operação militar busca encerrar conflito e liberar reféns do Hamas Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h19 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Benjamin Netanyahu anunciou uma nova ofensiva militar em Gaza para libertar reféns do Hamas.

O objetivo é encerrar rapidamente o conflito e derrotar o Hamas, que não aceitou acordos de paz.

Israel abrirá centros de distribuição de alimentos e corredores humanitários, já tendo lançado 130 toneladas de alimentos na região.

Familiares de reféns planejam greve geral em Tel Aviv, com cinquenta reféns ainda em território palestino.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou uma nova operação militar na Faixa de Gaza com o objetivo de encerrar rapidamente o conflito e libertar reféns mantidos pelo grupo Hamas há quase dois anos. Durante uma coletiva de imprensa, Netanyahu destacou a necessidade de derrotar o Hamas para finalizar a guerra.

Israel afirma que o grupo terrorista não aceitou acordos de paz e a cidade de Gaza será ocupada pelo exército. O plano inclui a criação de zonas de segurança para facilitar o deslocamento da população civil. Em conversa com Donald Trump, Netanyahu agradeceu pelo apoio dos Estados Unidos na campanha contra o Hamas.

Além das ações militares, Israel planeja abrir centros de distribuição de alimentos e corredores de ajuda humanitária na região. Netanyahu acusou o Hamas de desviar doações destinadas à população de Gaza. Neste domingo (10), aviões lançaram mais de 130 toneladas de alimentos na área, com a participação de sete países.

O exército israelense relatou que não houve mortes no dia em que ocorreu um incidente envolvendo Suleiman al-Obeid, ex-jogador da seleção palestina, que faleceu enquanto aguardava ajuda no sul de Gaza. O Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência para discutir o conflito. Em Tel Aviv, familiares de reféns planejam uma greve geral contra a guerra, com cinquenta reféns ainda em território palestino e vinte considerados vivos.

