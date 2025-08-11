Logo R7.com
Netanyahu anuncia ofensiva em Gaza para libertar reféns

Operação militar busca encerrar conflito e liberar reféns do Hamas

  • Benjamin Netanyahu anunciou uma nova ofensiva militar em Gaza para libertar reféns do Hamas.
  • O objetivo é encerrar rapidamente o conflito e derrotar o Hamas, que não aceitou acordos de paz.
  • Israel abrirá centros de distribuição de alimentos e corredores humanitários, já tendo lançado 130 toneladas de alimentos na região.
  • Familiares de reféns planejam greve geral em Tel Aviv, com cinquenta reféns ainda em território palestino.

 

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou uma nova operação militar na Faixa de Gaza com o objetivo de encerrar rapidamente o conflito e libertar reféns mantidos pelo grupo Hamas há quase dois anos. Durante uma coletiva de imprensa, Netanyahu destacou a necessidade de derrotar o Hamas para finalizar a guerra.

Israel afirma que o grupo terrorista não aceitou acordos de paz e a cidade de Gaza será ocupada pelo exército. O plano inclui a criação de zonas de segurança para facilitar o deslocamento da população civil. Em conversa com Donald Trump, Netanyahu agradeceu pelo apoio dos Estados Unidos na campanha contra o Hamas.

Além das ações militares, Israel planeja abrir centros de distribuição de alimentos e corredores de ajuda humanitária na região. Netanyahu acusou o Hamas de desviar doações destinadas à população de Gaza. Neste domingo (10), aviões lançaram mais de 130 toneladas de alimentos na área, com a participação de sete países.

O exército israelense relatou que não houve mortes no dia em que ocorreu um incidente envolvendo Suleiman al-Obeid, ex-jogador da seleção palestina, que faleceu enquanto aguardava ajuda no sul de Gaza. O Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência para discutir o conflito. Em Tel Aviv, familiares de reféns planejam uma greve geral contra a guerra, com cinquenta reféns ainda em território palestino e vinte considerados vivos.

