Netanyahu anuncia ofensiva em Gaza para libertar reféns
Operação militar busca encerrar conflito e liberar reféns do Hamas
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou uma nova operação militar na Faixa de Gaza com o objetivo de encerrar rapidamente o conflito e libertar reféns mantidos pelo grupo Hamas há quase dois anos. Durante uma coletiva de imprensa, Netanyahu destacou a necessidade de derrotar o Hamas para finalizar a guerra.
Israel afirma que o grupo terrorista não aceitou acordos de paz e a cidade de Gaza será ocupada pelo exército. O plano inclui a criação de zonas de segurança para facilitar o deslocamento da população civil. Em conversa com Donald Trump, Netanyahu agradeceu pelo apoio dos Estados Unidos na campanha contra o Hamas.
Além das ações militares, Israel planeja abrir centros de distribuição de alimentos e corredores de ajuda humanitária na região. Netanyahu acusou o Hamas de desviar doações destinadas à população de Gaza. Neste domingo (10), aviões lançaram mais de 130 toneladas de alimentos na área, com a participação de sete países.
O exército israelense relatou que não houve mortes no dia em que ocorreu um incidente envolvendo Suleiman al-Obeid, ex-jogador da seleção palestina, que faleceu enquanto aguardava ajuda no sul de Gaza. O Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência para discutir o conflito. Em Tel Aviv, familiares de reféns planejam uma greve geral contra a guerra, com cinquenta reféns ainda em território palestino e vinte considerados vivos.
