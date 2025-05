No Domingo Espetacular, Roberto Cabrini entrevista suspeito de assassinato de Vitória Regina E mais: Carolina Ferraz tem um encontro especial com Regina Duarte Domingo Espetacular|Do R7 30/05/2025 - 21h25 (Atualizado em 30/05/2025 - 21h25 ) twitter

Roberto Cabrini fica frente a frente com Maicol dos Santos Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular deste final de semana (1°), o apresentador Roberto Cabrini fica frente a frente, pela primeira vez, com Maicol dos Santos, principal suspeito do assassinato de Vitória Regina de Sousa, morta na região de Cajamar, na Grande São Paulo, em fevereiro deste ano. O caso repercutiu em todo o país e o jornalista acompanhou de perto as investigações, até a prisão de Maicol, no dia 9 de março.

Denunciado pelo Ministério Público por feminicídio, sequestro qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, Maicol encontra com Cabrini no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos (SP), onde está detido, e conta a sua versão sobre o crime.

Cabrini questiona Maicol sobre as provas apresentadas, como o material genético da jovem encontrado no carro e as fotos dela que estavam em seu celular. O jornalista também o confronta em relação a acusação de que perseguia Vitória Regina, e Maicol se defende: “Nunca tive nenhuma fixação por ela”.

O reencontro de Regina Duarte e Carolina Ferraz

Carolina Ferraz volta a encontrar Regina Duarte, agora para uma entrevista Divulgação/RECORD

Após atuarem tantas vezes juntas na televisão e no teatro, Carolina Ferraz volta a encontrar Regina Duarte, agora para uma entrevista ao Domingo Espetacular.

Regina recebeu Carolina em sua casa para uma conversa franca, em que se abriu sobre vários assuntos, dentre eles, a política. A artista reafirma que não tem arrependimentos de ter assumido o cargo de Secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro e conta como se sente em relação às críticas que recebeu dos colegas.

Ela ainda explica a decisão de ter aceito o convite: “Falei: ‘Nossa, por que vou desperdiçar a oportunidade de entrar no Palácio dos Poderes desse país?”. Admitindo despreparo para a política, Regina relembra sua curta gestão: “Eu fiquei só 74 dias, Carolina. 74 dias! Não sabia nem onde era a minha sala”.

A atriz, que tem mais de 50 novelas no currículo, revela como descobriu a vocação artística e ressalta que uma de suas personagens mais marcantes, a viúva Porcina, teve um papel importante em sua vida.

Regina fala também da nova fase longe da TV, da vida em família e da recente dedicação à pintura.

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 20h30.