O mundo vai viver uma nova guerra global? Planeta em Perigo traz revelações alarmantes sobre um possível conflito nuclear Quadro do Domingo Espetacular deste fim de semana (16) analisa as crescentes tensões geopolíticas e o risco real de um conflito mundial Domingo Espetacular|Do R7 14/03/2025 - 14h24 (Atualizado em 14/03/2025 - 14h25 )

Reportagem especial vai ao ar no Domingo Espetacular deste fim de semana (16) Reprodução/RECORD

A humanidade está à beira de uma nova guerra global? As tensões geopolíticas se intensificam, e o medo de um conflito de proporções devastadoras cresce a cada dia. O quadro Planeta em Perigo, exibido pelo Domingo Espetacular, investiga este cenário alarmante e analisa se estamos prestes a viver um novo colapso mundial. A reportagem especial vai ao ar neste fim de semana (16).

Com base em entrevistas exclusivas com especialistas em geopolítica, segurança internacional e armamento nuclear, a reportagem revela os riscos reais de uma guerra iminente. Segundo o professor de Direito Internacional Manuel Furriela, vivemos um dos momentos mais tensos da história recente, com potências militares em confronto direto ou indireto. Ele alerta ainda que a possibilidade de um conflito mundial pode estar mais próxima do que pensamos.

O especialista em Inteligência e Segurança nacional, Eyal Pinko, explica que o poder de destruição das armas atuais é muito superior ao das utilizadas em Hiroshima e Nagasaki. “Hoje, uma única ogiva pode ser até 40 vezes mais potente do que aquelas lançadas na Segunda Guerra Mundial”, ressalta.

A corrida armamentista voltou com força total. “A Europa está investindo cerca de 800 bilhões de euros em defesa, um orçamento similar ao dos Estados Unidos”, acrescenta Vitelio Brustolin, especialista em segurança internacional.

‌



A escalada militar e a incerteza quanto ao futuro das alianças internacionais tornam o cenário ainda mais instável. Além da tensão entre Rússia e Ucrânia, há outros focos de instabilidade que preocupam analistas. A situação entre China e Taiwan, por exemplo, pode desencadear um conflito direto com os Estados Unidos, o que elevaria as tensões a um nível crítico. O avanço do programa nuclear do Irã também coloca o Oriente Médio em alerta máximo.

Diante desse cenário, cresce a preocupação com o futuro da humanidade. “Estamos em um momento de múltiplos conflitos, e o risco de um erro de cálculo é real”, alerta Eyal Pinko.

Não perca a reportagem especial no Domingo Espetacular deste fim de semana (16), a partir 20h30, na tela da RECORD.