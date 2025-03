Oruam, filho de Marcinho VP, fala pela primeira vez na TV com Roberto Cabrini, no Domingo Espetacular Apresentador encontrou o cantor na mansão do artista e depois, junto com ele, subiu o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro Domingo Espetacular|Do R7 26/03/2025 - 19h57 (Atualizado em 26/03/2025 - 19h57 ) twitter

O cantor conversa com Cabrini sobre as polêmicas que envolvem seu nome Divulgação/RECORD

Roberto Cabrini entrevista, com exclusividade, no Domingo Espetacular deste final de semana (30), um dos artistas mais polêmicos da atualidade, o rapper Oruam, que vem despontando desde 2021 como um dos nomes mais promissores do gênero.

O cantor, filho de Marcinho VP, concede sua primeira entrevista para a TV e recebe o jornalista em sua luxuosa mansão, localizada em um bairro nobre do Rio de Janeiro. Juntos, eles também sobem o Morro do Alemão, local onde ele passou a infância e ainda costuma frequentar.

O rapper, que viveu de perto a dura realidade dos moradores de uma comunidade, virou fenômeno com sua música de contestação social e letras que falam da violência diária que aflige quem vive na favela.

Autor de hits que somam milhões visualizações nas redes sociais, o cantor lançou seu primeiro álbum em fevereiro, intitulado “Liberdade”. Aguardado com ansiedade pelos fãs, a obra traz músicas que exploram sua trajetória e fazem alusão às opiniões controversas que marcam sua carreira e vida pessoal.

‌



O músico conversa com Cabrini sobre as polêmicas que envolvem seu nome, como a defesa pela liberdade do pai, Marcinho VP, que cumpre pena por crimes como tráfico de drogas, além do fato de ter sido detido por duas vezes neste ano por direção perigosa e por ter supostamente recebido em sua casa um amigo de infância foragido da justiça.

Ele comenta ainda o projeto que ficou conhecido como “Lei Anti-Oruam”, que pretende proibir que o poder público contrate artistas que façam apologia ao crime ou ao uso de drogas, usando o caso de Oruam como exemplo.

O Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, vai ao ar às 20h30.