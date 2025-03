Pacientes sofrem queimaduras após peeling feito por dentista Domingo Espetacular|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 09/03/2025 - 22h51 (Atualizado em 10/03/2025 - 01h03 ) twitter

Pacientes acusam uma dentista de cometer erros durante a realização do procedimento de peeling. Após a aplicação, mulheres que contrataram a profissional tiveram queimaduras e cicatrizes graves no rosto. O Domingo Espetacular falou com a dentista em entrevista exclusiva.

