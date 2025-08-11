Logo R7.com
Domingo Espetacular

Pai busca justiça por morte de filha e genro em acidente suspeito

Investigação independente levanta dúvidas sobre versão inicial da polícia

Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Um pai investiga a morte da filha Ana Luisa e do genro Guilherme, inicialmente considerada um acidente de trânsito.
  • Ele encontrou falhas na investigação policial, como horários divergentes e erros na descrição da moto.
  • Uma análise revelou que a perfuração no capacete de Guilherme foi causada por um tiro, mudando a investigação para homicídio.
  • O soldado indiciado nega as acusações, enquanto o Ministério Público e a Polícia Militar continuam a apurar o caso.

 

Um pai de João Pessoa, inconformado com a morte da filha Ana Luisa e do genro Guilherme, se dedicou a investigar o caso que a polícia inicialmente registrou como acidente de trânsito. O casal morreu após a moto em que estavam bater em um poste, mas a investigação feita pelo pai revelou falhas significativas na apuração policial.

José Lito, pai de Ana Luisa, encontrou inconsistências nos documentos policiais, incluindo horários divergentes e erros na descrição da moto envolvida. Ele também obteve imagens de câmeras de segurança que contradizem a versão oficial de perseguição em alta velocidade. A descoberta de uma perfuração no capacete de Guilherme levou a uma nova perícia, que indicou a presença de um projétil de fuzil.

A Polícia Federal concluiu que a perfuração no capacete foi causada por um tiro, levando à mudança da investigação para a delegacia de homicídios. O soldado Thiago Almeida Filho foi indiciado pelo duplo homicídio, mas nega ter disparado. O Ministério Público ainda decidirá sobre a denúncia, enquanto a Polícia Militar reabriu o caso para novas diligências. A luta do pai para esclarecer os fatos resultou na homenagem ao casal com a renomeação da rua onde moravam.

