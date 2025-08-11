Pai busca justiça por morte de filha e genro em acidente suspeito
Investigação independente levanta dúvidas sobre versão inicial da polícia
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Um pai de João Pessoa, inconformado com a morte da filha Ana Luisa e do genro Guilherme, se dedicou a investigar o caso que a polícia inicialmente registrou como acidente de trânsito. O casal morreu após a moto em que estavam bater em um poste, mas a investigação feita pelo pai revelou falhas significativas na apuração policial.
José Lito, pai de Ana Luisa, encontrou inconsistências nos documentos policiais, incluindo horários divergentes e erros na descrição da moto envolvida. Ele também obteve imagens de câmeras de segurança que contradizem a versão oficial de perseguição em alta velocidade. A descoberta de uma perfuração no capacete de Guilherme levou a uma nova perícia, que indicou a presença de um projétil de fuzil.
A Polícia Federal concluiu que a perfuração no capacete foi causada por um tiro, levando à mudança da investigação para a delegacia de homicídios. O soldado Thiago Almeida Filho foi indiciado pelo duplo homicídio, mas nega ter disparado. O Ministério Público ainda decidirá sobre a denúncia, enquanto a Polícia Militar reabriu o caso para novas diligências. A luta do pai para esclarecer os fatos resultou na homenagem ao casal com a renomeação da rua onde moravam.
Veja também
Veja o que o homem que forjou a própria morte tem a dizer sobre o caso
Domingo Espetacular playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!