Pai busca justiça por morte de filha e genro em acidente suspeito Investigação independente levanta dúvidas sobre versão inicial da polícia Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 16h54 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h54 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um pai investiga a morte da filha Ana Luisa e do genro Guilherme, inicialmente considerada um acidente de trânsito.

Ele encontrou falhas na investigação policial, como horários divergentes e erros na descrição da moto.

Uma análise revelou que a perfuração no capacete de Guilherme foi causada por um tiro, mudando a investigação para homicídio.

O soldado indiciado nega as acusações, enquanto o Ministério Público e a Polícia Militar continuam a apurar o caso.

Um pai de João Pessoa, inconformado com a morte da filha Ana Luisa e do genro Guilherme, se dedicou a investigar o caso que a polícia inicialmente registrou como acidente de trânsito. O casal morreu após a moto em que estavam bater em um poste, mas a investigação feita pelo pai revelou falhas significativas na apuração policial.

José Lito, pai de Ana Luisa, encontrou inconsistências nos documentos policiais, incluindo horários divergentes e erros na descrição da moto envolvida. Ele também obteve imagens de câmeras de segurança que contradizem a versão oficial de perseguição em alta velocidade. A descoberta de uma perfuração no capacete de Guilherme levou a uma nova perícia, que indicou a presença de um projétil de fuzil.

A Polícia Federal concluiu que a perfuração no capacete foi causada por um tiro, levando à mudança da investigação para a delegacia de homicídios. O soldado Thiago Almeida Filho foi indiciado pelo duplo homicídio, mas nega ter disparado. O Ministério Público ainda decidirá sobre a denúncia, enquanto a Polícia Militar reabriu o caso para novas diligências. A luta do pai para esclarecer os fatos resultou na homenagem ao casal com a renomeação da rua onde moravam.

