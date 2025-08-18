Reação viraliza após mulher ganhar urso gigante em máquina Denise conquistou uma pelúcia e encantou os internautas com sua espontaneidade Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 20h33 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Denise, do Rio Grande do Sul, ganhou um urso gigante em uma máquina de cortar fios.

Sua reação ao conquistar o urso encantou internautas e se tornou viral nas redes sociais.

O prêmio trouxe alegria à família, especialmente para sua filha Chauana, que adora bichos de pelúcia.

Denise, funcionária de uma escola, teve sua casa transformada pelo novo integrante da família.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Denise, moradora do Rio Grande do Sul, se tornou um fenômeno nas redes sociais após conquistar um urso gigante de pelúcia em uma máquina de cortar fios. Durante o período em que cuidava do pai, que se recuperava de uma cirurgia, ela decidiu tentar a sorte várias vezes até obter o prêmio.

O brinquedo trouxe enorme alegria à família, especialmente para sua filha, que coleciona bichos de pelúcia. A felicidade genuína de Denise ao ganhar o urso cativou muitos internautas, contribuindo para a viralização do vídeo.

Formada em filosofia e funcionária de uma escola municipal, Denise viu sua casa de 48 metros quadrados ser transformada pelo novo integrante. O urso agora ocupa um espaço significativo e é fonte de alegria tanto para Denise quanto para sua filha.

Quem é Denise e qual foi o feito que a tornou famosa nas redes sociais?

Denise é uma moradora do Rio Grande do Sul que se tornou um fenômeno nas redes sociais após conquistar um urso gigante de pelúcia em uma máquina de cortar fios.

‌



Qual foi a motivação de Denise para tentar ganhar o urso gigante?

Denise tentou ganhar o urso enquanto cuidava de seu pai, que estava se recuperando de uma cirurgia, decidindo tentar a sorte várias vezes até obter o prêmio.

Como a conquista do urso afetou a família de Denise?

A conquista do urso trouxe enorme alegria para a família de Denise, especialmente para sua filha, que coleciona bichos de pelúcia. O urso se tornou um novo integrante significativo em sua casa.

‌



Qual o impacto da reação de Denise ao ganhar o prêmio nas redes sociais?

A felicidade genuína de Denise ao ganhar o urso cativou muitos internautas, contribuindo para a viralização do vídeo de sua reação.

Veja também

‌



Enquanto isso, Georgina Rodríguez recebeu um anel de R$ 32 milhões do jogador Cristiano Ronaldo

Domingo Espetacular playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Giro dos Famosos: Saiba quem é o novo affair de Bruna Marquezine Herança milionária de empresário israelense vira disputa com milícia em Búzios (RJ) Escritor Luis Fernando Veríssimo é internado na UTI de Porto Alegre Tiroteio em boate de Nova York acaba em mortes e feridos Pesquisas de boca de urna na Bolívia indicam segundo turno nas eleições Pitada de Brasil: Conheça a esfiha feita com recheio de temaki Planeta em Perigo: Cidades correm risco de desaparecer devido ao aumento do nível do mar Acidente com caminhão da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo deixa 16 feridos em Itaberaí (GO) Manifestantes israelenses pedem fim da guerra e libertação dos reféns 50 por 1: Alvaro Garnero explora os segredos e os mistérios da Ilha de Páscoa Ursos invadem áreas urbanas no Japão e geram medo na população Mãe brasileira busca respostas para morte misteriosa da filha em Portugal 'Estrada Real': maior rota turística do país passa por três estados e tem até passaporte próprio Mulher ganha urso gigante e reação viraliza nas redes sociais Violência nas escolas cresce nos últimos dez anos e preocupa especialistas e autoridades Turista brasileira é detida na Grécia e impedida de sair do país após ter visto expirado Cão tem queimaduras graves depois de ser esquecido dentro de secadora ligada em pet shop Prisão do influenciador Hytalo Santos levanta debate sobre exploração infantil na internet Girafas importadas ilegalmente da África do Sul vivem em condições precárias em resort no Rio Arma usada pelo empresário que matou gari em BH é de uso pessoal da mulher dele

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!