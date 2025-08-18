Reação viraliza após mulher ganhar urso gigante em máquina
Denise conquistou uma pelúcia e encantou os internautas com sua espontaneidade
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Denise, moradora do Rio Grande do Sul, se tornou um fenômeno nas redes sociais após conquistar um urso gigante de pelúcia em uma máquina de cortar fios. Durante o período em que cuidava do pai, que se recuperava de uma cirurgia, ela decidiu tentar a sorte várias vezes até obter o prêmio.
O brinquedo trouxe enorme alegria à família, especialmente para sua filha, que coleciona bichos de pelúcia. A felicidade genuína de Denise ao ganhar o urso cativou muitos internautas, contribuindo para a viralização do vídeo.
Formada em filosofia e funcionária de uma escola municipal, Denise viu sua casa de 48 metros quadrados ser transformada pelo novo integrante. O urso agora ocupa um espaço significativo e é fonte de alegria tanto para Denise quanto para sua filha.
Quem é Denise e qual foi o feito que a tornou famosa nas redes sociais?
Denise é uma moradora do Rio Grande do Sul que se tornou um fenômeno nas redes sociais após conquistar um urso gigante de pelúcia em uma máquina de cortar fios.
Qual foi a motivação de Denise para tentar ganhar o urso gigante?
Denise tentou ganhar o urso enquanto cuidava de seu pai, que estava se recuperando de uma cirurgia, decidindo tentar a sorte várias vezes até obter o prêmio.
Como a conquista do urso afetou a família de Denise?
A conquista do urso trouxe enorme alegria para a família de Denise, especialmente para sua filha, que coleciona bichos de pelúcia. O urso se tornou um novo integrante significativo em sua casa.
Qual o impacto da reação de Denise ao ganhar o prêmio nas redes sociais?
A felicidade genuína de Denise ao ganhar o urso cativou muitos internautas, contribuindo para a viralização do vídeo de sua reação.
Veja também
Enquanto isso, Georgina Rodríguez recebeu um anel de R$ 32 milhões do jogador Cristiano Ronaldo
Domingo Espetacular playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!