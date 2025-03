Rei Roberto Carlos abre o coração em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular Neste domingo (16), o cantor revela as novidades da carreira; programa também traz novas revelações sobre o caso Vitória Domingo Espetacular|Do R7 14/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h26 ) twitter

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Roberto Carlos garante que tem novas composições prontas Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular deste final de semana (16), Paloma Poeta conversa com o Rei Roberto Carlos em uma entrevista reveladora em que ele admite ainda ser um romântico à moda antiga. “Todo mundo sabe que eu tive um grande amor na minha vida, que foi a Maria Rita. Mas, é lógico que a vida segue. E eu estou sempre pronto para amar de novo, sabe? Mas, realmente, até hoje, ela foi o maior amor da minha vida.

Mas o amor não para, não.” Depois de dois anos de pausa, a 1ª edição do novo projeto em alto mar, o cruzeiro “Além do Horizonte”, saiu de Santos e atracou no Rio de Janeiro. O cantor também garantiu que tem novas composições prontas: “Eu tenho atualmente sete músicas gravadas, compostas, para lançar a qualquer momento.”

Caso Vitória: Novas revelações

Roberto Cabrini mergulha nos bastidores do crime contra Vitória Regina de Sousa, que desapareceu no dia 26 de fevereiro, quando voltava do trabalho para casa, em Cajamar, região metropolitana de São Paulo.

A Grande Reportagem vai revelar novos desdobramentos do caso, trazendo entrevistas exclusivas e informações inéditas sobre o plano cruel arquitetado para sequestrar e assassinar a jovem de 17 anos. Uma investigação intensa que expõe verdades sombrias e impactantes.

‌



O Hospital

No penúltimo episódio de O Hospital, a série documental apresentará duas histórias surpreendentes. A primeira é a de João Victor, um médico de 28 anos, que irá passar por um transplante de tendão, após sofrer uma lesão de peitoral na academia ao realizar o exercício de supino. A outra história é de Raquel, uma dentista de 42 anos. Após momentos de superação — ela chegou a ser internada por conta da Covid-19 e esteve entre a vida e a morte. Em 2023, Raquel descobriu um câncer de mama. E agora irá passar por uma mastectomia dupla.

Justiça Brutal

O programa vai trazer histórias de pessoas que sobreviveram e de quem acabou condenado por uma espécie de Tribunal do Crime paralelo. O Brasil vive a triste estatística de um linchamento a cada dois dias. O número expõe aumento de casos no país, com salto de 64% em 2024. Na avaliação de especialistas, os episódios são gerados por uma combinação de descrédito da justiça com uma cultura de violência.

‌



Paulistão na RECORD

A revista eletrônica ainda trará um resumo da primeira partida da final do Paulistão Sicredi 2025 entre Corinthians e Palmeiras, além das principais notícias do Esporte Record com a participação de Paloma Tocci.

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 20h30.