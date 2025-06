Roberto Cabrini faz cobertura especial da guerra de Israel contra o Irã e apresenta o Domingo Espetacular diretamente do país Ainda neste final de semana (22), Carolina Ferraz comanda uma entrevista exclusiva com ex-jogador Jô, que revelou detalhes sobre os dias na cadeia e a atual situação financeira Domingo Espetacular|R7 20/06/2025 - 17h20 (Atualizado em 20/06/2025 - 17h20 ) twitter

No Domingo Espetacular deste final de semana (22), Cabrini apresentará o programa em terras israelenses DIVULGAÇÃO/ RECORD

No Domingo Espetacular deste final de semana (22), Roberto Cabrini apresenta o programa em território israelense: o jornalista chega ao país para uma cobertura da guerra contra o Irã.

Cabrini acompanha de perto os conflitos na região desde os anos 1990 e esta será sua terceira viagem como enviado especial a Israel desde o grande ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, e a sétima de sua carreira.

Sempre presente em momentos históricos do país e profundo conhecedor da complexa situação política que cerca o território, ele retorna para mostrar as razões do embate com o Irã.

O jornalista percorre os locais mais atingidos, flagra os mísseis e bombardeios, e mostra até onde essa guerra pode chegar. Após dias de intensos ataques, a reportagem localiza brasileiros trancados em abrigos há mais de uma semana.

Devido a essa cobertura, excepcionalmente, o Domingo Espetacular será apresentado por Roberto Cabrini, de Israel, e por Carolina Ferraz, do estúdio da RECORD.

Após prisão, ex-jogador Jô encontra Carolina Ferraz

Depois de passar quatro dias preso por conta do não pagamento de pensão alimentícia, o ex-atacante do Corinthians, Jô, fala com exclusividade à apresentadora Carolina Ferraz. Considerado uma das grandes estrelas do clube em sua época, o jogador relata em detalhes como foram os dias atrás das grades, o impacto emocional que a experiência causou e como está a atual situação financeira.

Tragédia no ar

No último domingo (15), uma mulher, grávida de oito meses, morreu na queda de um balão, no interior de São Paulo. A empresa não tinha licença para voar e o piloto foi preso.

A produção do programa vai trazer o relato exclusivo do viúvo e de sobreviventes que estavam no balão no momento da queda. Além disso, o repórter Rogério Guimarães e a sua equipe fazem um sobrevoo na área para investigar as possíveis causas do acidente e entender por que tragédias como essa ainda acontecem.

50 por 1: Pernambuco

Alvaro Garnero em uma viagem cheia de história, sabor, mergulhos e passeios em alta velocidade.

A bordo de um helicóptero, ele mostra a orla de Pernambuco e as ilhas marcantes da região, como Coroa do Avião e Itamaracá, que guarda uma fortaleza cheia de história. Depois, nosso viajante chega em Olinda, cidade fundada em 1535 e famosa pela riqueza cultural e por suas ladeiras e casas coloridas.

Ataque à escola

Os detalhes exclusivos de um caso que chocou o Brasil. A repórter Camila Busnello conta a história de Melissa Campos, uma jovem de apenas 14 anos assassinada, em maio, por um colega de classe da mesma idade, numa escola particular de Uberaba (MG). Os pais da adolescente falam pela primeira vez sobre esse crime que levanta a discussão sobre a violência nas escolas.

Exploração de menores nas estradas

Uma investigação revela como aliciadores exploram sexualmente menores, nas principais rodovias do país, um crime que alimenta um esquema milionário. O repórter Guilherme Mendes percorre três estados das regiões mais pobres do país e conta histórias de vítimas que, até hoje, convivem com as sequelas.

