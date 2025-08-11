Logo R7.com
Santos vira sobre Cruzeiro e Flamengo lidera Brasileirão

Vitória do Peixe deixa clube mineiro na vice-liderança

  • O Santos venceu o Cruzeiro de virada no Mineirão.
  • O Cruzeiro abriu o placar com gol de Fabrício Gruno.
  • Guilherme empatou para o Santos e também assistiu o gol da vitória de Cabalheiro.
  • Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro.

 

O Santos conquistou uma vitória de virada contra o Cruzeiro no Mineirão, diante de quase 60 mil torcedores. Com esse resultado, o Flamengo se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro.

A partida começou com Fabrício Bruno abrindo o placar para o Cruzeiro. Porém, Guilherme empatou para o Santos após cruzamento de Caballero. Guilherme também participou da jogada que resultou no gol da vitória, novamente com Caballero marcando, finalizando em 2 a 1 para o Santos.

A vitória foi destaque na programação da RECORD, que transmitiu a partida ao vivo.

