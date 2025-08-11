Santos vira sobre Cruzeiro e Flamengo lidera Brasileirão Vitória do Peixe deixa clube mineiro na vice-liderança Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h16 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h16 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Santos venceu o Cruzeiro de virada no Mineirão.

O Cruzeiro abriu o placar com gol de Fabrício Gruno.

Guilherme empatou para o Santos e também assistiu o gol da vitória de Cabalheiro.

Com a vitória, o Flamengo se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Santos conquistou uma vitória de virada contra o Cruzeiro no Mineirão, diante de quase 60 mil torcedores. Com esse resultado, o Flamengo se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro.

A partida começou com Fabrício Bruno abrindo o placar para o Cruzeiro. Porém, Guilherme empatou para o Santos após cruzamento de Caballero. Guilherme também participou da jogada que resultou no gol da vitória, novamente com Caballero marcando, finalizando em 2 a 1 para o Santos.

A vitória foi destaque na programação da RECORD, que transmitiu a partida ao vivo.

