Santos vira sobre Cruzeiro e Flamengo lidera Brasileirão
Vitória do Peixe deixa clube mineiro na vice-liderança
O Santos conquistou uma vitória de virada contra o Cruzeiro no Mineirão, diante de quase 60 mil torcedores. Com esse resultado, o Flamengo se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro.
A partida começou com Fabrício Bruno abrindo o placar para o Cruzeiro. Porém, Guilherme empatou para o Santos após cruzamento de Caballero. Guilherme também participou da jogada que resultou no gol da vitória, novamente com Caballero marcando, finalizando em 2 a 1 para o Santos.
A vitória foi destaque na programação da RECORD, que transmitiu a partida ao vivo.
