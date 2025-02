50 por 1: Alvaro Garnero conhece o deserto de sal da Bolívia na estreia da nova temporada

Uma nova temporada cheia de aventuras e descobertas. O 50 por 1 está de volta ao Domingo Espetacular com as andanças pelo mundo do empresário Alvaro Garnero. E o primeiro destino é um país vizinho, a Bolívia, onde o viajante conhece uma das maiores belezas do país, o Salar de Uyuni, conhecido como deserto de sal. São mais de 10 bilhões de toneladas de sal, das quais 25 mil são extraídas todos os anos e movimentam a economia local de várias formas. Você vai conhecer, por exemplo, o primeiro hotel de sal do mundo! Acompanhe!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!