Acusado de não pagar pensão para a filha pode ter dívida milionária por aplicar golpes

Um pedido de pagamento de pensão de uma mãe nas redes sociais viralizou e o inesperado aconteceu. Entre as nove milhões de pessoas que visualizaram o post, estavam dezenas de vítimas do pai devedor. Além dos cerca de R$ 80 mil da pensão, ele pode ter uma dívida que ultrapassa R$ 1 milhão porque aplicou golpes em pessoas de todo o Brasil.



