Adeus a Francisco Cuoco: Domingo Espetacular conversa com Thaís Almeida, última namorada do ator

Francisco Cuoco, que estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos de idade. Thais Almeida, a última namorada do ator, conversou com o Domingo Espetacular sobre a relação de amizade que mantiveram após o término e relembrou o profissionalismo do eterno galã nas produções em que atuava.



