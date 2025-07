Neste domingo (27), o Domingo Espetacular faz uma viagem para o lugar mais árido do mundo com Alvaro Garnero, visitando os jatos de água ferventes e o Vale do Arco-Íris. Domingo Espetacular começa às 20h30, na tela da RECORD.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!