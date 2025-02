Aos 20 anos, Léo Foguete se torna a mais nova sensação do forró com hit que conquistou o Brasil

O sonho de viver da música parece mais perto de se tornar realidade para o pernambucano Léo Foguete. Com apenas 20 anos, o cantor conquistou o brasil com o hit “Última noite”, sucesso em todas as plataformas de música. De origem humilde, o jovem viu a vida mudar de repente e já fez parcerias com artistas como Nattanzinho e Zé Vaqueiro.



