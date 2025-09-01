Ator de 'Eu, a Patroa e as Crianças' visita o Brasil

O Domingo Espetacular desembarcou no Rio de Janeiro para encontrar o ator Lester Speight, conhecido pelo papel de Calvin na sitcom 'Eu, a Patroa e as Crianças', exibida há 20 anos e sucesso até hoje nos domingos da RECORD. Além de atuar, Lester também é produtor, dublador e já participou de filmes como Norbit, Transformers e Soccer Mom.





Aos 62 anos, Lester chegou ao Rio com dificuldades para andar. Ele precisou operar os dois joelhos, consequência de uma vida intensa no esporte, como jogador de futebol americano e lutador. Mas foi na atuação que encontrou sua verdadeira paixão. Durante a visita, ele se surpreendeu com o carinho dos brasileiros. Por onde passa, não faltam pedidos de fotos e abraços. O ator falou sobre os fãs e o impacto da série no Brasil. A visita ao Brasil faz parte de um convite especial para participar de um evento de comédia. O organizador, Roddy, explicou que trouxe Lester por sua conexão com o público brasileiro e pelo sucesso duradouro da série.





Além da visita na cidade maravilhosa, o ator se encontrou com o dublador de Calvin no Brasil, Guilherme Briggs. Os dois conversaram, relembraram cenas e deram muitas risadas. Briggs, que já dublou personagens como Buzz Lightyear e Mickey Mouse, falou com carinho sobre Calvin. Segundo ele, dar voz ao personagem foi um processo criativo especial, e a conexão com o público brasileiro só reforça o carinho que sente pelo trabalho.

