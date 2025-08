Atos a favor de Jair Bolsonaro são registrados pelo Brasil neste domingo (3)

Pelo menos três atos a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro foram registrados neste domingo (3) em todo o Brasil. Em São Paulo, milhares de pessoas foram à Avenida Paulista com camisas amarelas, bandeiras do brasil, faixas e cartazes, e os manifestantes pediram a saída do Ministro Alexandre de Moraes, o impeachment do presidente Lula, a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e o fim dos inquéritos contra Bolsonaro. No Rio de Janeiro, os apoiadores do ex-presidente também carregavam bandeiras de Israel e dos Estados Unidos.



