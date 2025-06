Autoridades dos EUA investigam a queda de um avião na Índia que deixou mais de 270 mortos

Autoridades dos Estados Unidos estão na Índia para investigar a queda de um avião, que deixou mais de 270 mortos. A aeronave caiu em uma área residencial e atingiu o alojamento de uma faculdade de medicina. Nessa tragédia, um fato chamou muito a atenção: um homem que estava a bordo do avião foi o único sobrevivente. A imagem de Vishwash Kumar Ramesh caminhando em meio aos destroços, com alguns ferimentos no rosto, ganhou destaque no mundo inteiro.



