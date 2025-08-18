Logo R7.com
Domingo Espetacular

Avós viram conselheiras e ajudam os mais novos com dicas e orientações para a vida

Em Nova Iorque, por exemplo, muita gente recorre à "banca da vovó" em busca de orientação

Domingo Espetacular|Do R7

Dizem que vó que é vó mesmo também é boa de conselho. O Domingo Espetacular aproveitou esse ditado antigo para trazer uma das vozes mais experientes da internet para dar conselhos em uma barraca montada dento de um parque. A Vovó Maria, que ficou famosa nas redes sociais por conta do neto Gabriel, acumula milhares de seguidores e um número impressionantes de curtidas. Agora, ela ganhou a missão de ser a voz da experiência. Essa iniciativa foi inspirada numa história que vem lá dos Estados Unidos. Em Nova Iorque, muita gente recorre à "banca da vovó" em busca de orientação.

