Bichos Curiosos: Maior e o menor cachorro do mundo ficam frente a frente

Tutores americanos de cachorros descobriram ter dentro de casa pets que são verdadeiros recordistas mundiais. Reggie, um dogue alemão, recebeu o título de o maior cão do mundo pelo livro dos recordes. A ideia de colocar Reggie para concorrer partiu do veterinário dele. A tutora Sam explica que precisa ficar de olho na alimentação do cão para que o sobrepeso não afete os joelhos nas longas pernas.



