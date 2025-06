Brasileira aguarda resgate há quase dois dias após cair em trilha em encosta de vulcão na Indonésia

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, estava desde fevereiro desvendando a Ásia. O acidente aconteceu logo no primeiro dia da expedição a pé pelo vulcão Rinjani, na Indonésia. Com as más condições climáticas, o solo se torna bastante liso e escorregadio - um panorama de preocupação para os socorristas. Apesar da sobrevivência à queda na encosta, a extensão dos ferimentos é desconhecida. Autoridades brasileiras foram acionadas pela família e acompanham o caso



