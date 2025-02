Brasileiros são resgatados após serem vítimas de tráfico humano em Mianmar

Os dois brasileiros resgatados depois de serem traficados para Mianmar, no sudeste da Ásia, estão prontos para voltar para casa. Eles ficaram três meses presos, sendo obrigados a cometer crimes online e sofrendo maus tratos. Os dois foram para o continente asiático após serem seduzidos por falsas promessas de emprego. Eles acabaram escravizados por uma máfia de golpes virtuais e se tornaram vítimas do tráfico de pessoas.



