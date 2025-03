Cachorro pescador? Vira-lata caramelo vira atração turística na Bahia

O Cara Preta é um vira-lata caramelo que, além de carismático, atrai turistas e possui quase 400 mil seguidores nas redes sociais. Ele ganhou simpatia por sua interação com a natureza ao nadar e observar os peixes, sendo uma verdadeira atração no Morro de São Paulo, na Bahia. Será, então, que existe "cachorro pescador"? Paula, moradora da ilha há 18 anos, é a tutora escolhida pelo próprio cão. Confira!



