Caner Cindoruk, o Sarp de Força de Mulher, fala sobre carinho dos fãs brasileiros: ‘Senti a paixão’

Caner Cindoruk, ator que interpreta o Sarp na novela Força de Mulher, fala sobre a importância do personagem em sua carreira, com destaque para o sucesso no Brasil. O artista contou quais desafios enfrentou durante as filmagens, especialmente em cenas perigosas. Apesar de nunca ter vindo ao país, Caner expressa gratidão pelo apoio dos fãs e confessa ter vontade de visitar o Brasil. A aparência do ator também é comparada a de George Clooney, reforçando o seu status de galã. Assista à entrevista exclusiva!



