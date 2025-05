Carlo Ancelotti desembarca no Brasil neste domingo (25) para assumir seleção brasileira

O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, já está em solo brasileiro. Ele desembarcou neste domingo (25) no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ancelotti vai ser apresentado nesta segunda (26) em um hotel da zona oeste da cidade. Logo após, o novo treinador da seleção brasileira anuncia a primeira convocação. O Brasil encara o Equador e o Paraguai em junho pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.



