Caso de enfermeira que morreu em blitz policial pode ter reviravolta

A morte de uma enfermeira intriga uma cidade inteira. Géssica morreu depois de se recusar a parar numa blitz. Na época, a polícia alegou que ela estava armada. Mas uma perícia revelou detalhes que podem mudar o final dessa história. Uma arma foi encontrada ao lado do corpo dela, mas teria sido usada por um homem. A família diz que a polícia forjou a cena do crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!