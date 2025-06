Caso Melissa Campos: Domingo Espetacular revela mensagens que a adolescente recebeu antes de morrer

O Domingo Espetacular apresenta detalhes exclusivos de um caso que chocou o Brasil. Melissa Campos, de 14 anos, foi morta com golpes de faca desferidos por um colega de classe, da mesma idade, em uma escola particular em Uberaba-MG. A equipe do programa teve acesso às mensagens que a adolescente recebeu antes de morrer. E, pela primeira vez, a família da vítima fala sobre o triste episódio.



