Caso professora Soraya: filho confessa que matou a mãe e tem prisão decretada pela Justiça de MG

A Justiça de Minas Gerais decretou neste domingo (27) a prisão preventiva de Matteos França Campos, suspeito de assassinar a própria mãe. Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos, era professora e foi encontrada morta no último domingo (20), debaixo de um viaduto na região metropolitana de Belo Horizonte. O filho já estava preso desde sexta-feira e confessou o crime. No sepultamento da mãe, ele parecia inconsolável. No entanto, a investigação da polícia viu contradições no comportamento dele. O desfecho do caso chocou o Brasil.



