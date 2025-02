Cessar-fogo: três reféns do Hamas são libertadas, chegam a Israel e estão bem de saúde

O cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas começou neste domingo (19), embora o início tenha sido adiado por três horas devido à demora do Hamas em divulgar a lista dos primeiros reféns a serem libertados. Três mulheres, sequestradas em 7 de outubro de 2023, foram levadas para solo israelense. As reféns foram entregues às forças israelenses na faixa de Gaza e levadas para uma base militar no sul de Israel. Após se reunirem com suas famílias, receberam atendimento médico antes de serem transportadas para hospitais. O chefe da equipe de resgate confirmou que elas estão estáveis. Nesse mesmo dia, 90 prisioneiros foram liberados por Israel como parte do acordo, que prevê um total de 33 resgates nas próximas seis semanas.