Cidade italiana usa equipamento que reflete o sol para não ficar no escuro durante o inverno

A cidade de Viganella, no norte da Itália, enfrenta invernos sem luz solar de novembro a fevereiro, devido a uma alta montanha que bloqueia os raios do sol. Com cerca de 40 moradores, o município procura enfrentar o problema com um painel refletor que foi instalado em 2006. O equipamento, que custou 100 mil euros, reflete a luz solar para uma praça na cidade. No entanto, ele está inoperante há dois invernos e requer caros reparos. Enquanto aguarda por melhorias, a comunidade de Viganella espera ansiosamente pelo fim do inverno.