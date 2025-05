Depois de Neymar, influenciadora é presa em nova polêmica envolvendo perfumes falsificados

Bom, original e barato: era assim que a influenciadora Any Awada vendia perfumes pela internet. No entanto, dentro dos frascos entregues aos clientes, havia um produto falsificado ou adulterado. A modelo de 25 anos acabou presa depois de ser investigada por quase dois anos. Ela é acusada de estelionato, falsificação, corrupção e associação criminosa. As denúncias e acusações foram exibidas em abril do ano passado pelo Domingo Espetacular.



