Desafio da Pesada: Veja quanto o 'Gordão da XJ' emagreceu e se ele está pronto para a bariátrica

Nos últimos meses, o Domingo Espetacular acompanhou de perto a difícil batalha do Sidney, conhecido como 'Gordão da XJ'. O influenciador digital topou todos os desafios, mudou de vida e conseguiu perder 70 kg. O esforço valeu a ele até uma casa, entregue por um casal de amigos. Mas o grande objetivo do Sidney era ficar pronto para fazer a cirurgia bariátrica. Será que ele conseguiu? É o que você acompanha agora, no último episódio da série.



