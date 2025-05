Descubra qual foi o destino de filhote de onça resgatado por pescador na Amazônia

O pescador Jobson Gomes resgatou um filhote de onça nas proximidades do rio Içá, na Amazônia. Ele batizou o animal de Golias, que logo foi adotado pela família e se tornou o mascote da casa. Mas, com o passar do tempo, o felino cresceu. Dessa forma, Jobson percebeu que não poderia mais mantê-lo em casa. Foi então que procurou a polícia local, que acionou o Ibama. Jobson fez um pedido especial: que Golias fosse enviado a um santuário, e não a um zoológico. Após deixar a casa da família em Santo Antônio do Içá (AM), o animal foi levado para a unidade do Ibama em Manaus (AM). Poucos dias depois, foi transferido para Brasília (DF). A família ficou aliviada por saber que Golias teria cuidados especializados. Mas a tranquilidade logo deu lugar à apreensão: eles nunca mais souberam do paradeiro do animal. Qual foi o destino de Golias? O Domingo Espetacular foi atrás dessa resposta. Confira!



