Domingo Espetacular entra na polêmica do uso de imagens de crianças e adolescentes na internet

O programa também explica os detalhes de uma discussão banal, que terminou com a morte de um gari em MG; veja os destaques

Domingo Espetacular|Do R7

O Domingo Espetacular deste final de semana (17) entra na polêmica do uso de imagens de crianças e adolescentes na internet e mostra quem é o influenciador Felca que denunciou Hytalo Santos. O programa também explica os detalhes de uma discussão banal, que terminou com a morte de um gari em Minas Gerais. Saiba quem é o empresário preso acusado de cometer o crime. E ainda: conheça a história inspiradora de uma idosa de 81 anos, que se tornou um fenômeno por esbanjar energia e alegria. Não perca! É logo depois do Love & Dance, na tela da RECORD.

