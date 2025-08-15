Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Domingo Espetacular fala sobre o uso de imagens de crianças na internet após prisão de Hytalo Santos

Não perca, às 19h45, na tela da RECORD

Domingo Espetacular|Do R7

O Domingo Espetacular discute o uso de imagens de crianças e adolescentes na internet. O influenciador Felca fez uma denúncia contra Hytalo Santos relacionada à promoção de pornografia infantil. Não perca, neste domingo (17) às 19h45, na tela da RECORD!

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Adolescentes
  • Crianças
  • Domingo Espetacular
  • Exploração infantil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.