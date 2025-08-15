Domingo Espetacular fala sobre o uso de imagens de crianças na internet após prisão de Hytalo Santos
O Domingo Espetacular discute o uso de imagens de crianças e adolescentes na internet. O influenciador Felca fez uma denúncia contra Hytalo Santos relacionada à promoção de pornografia infantil. Não perca, neste domingo (17) às 19h45, na tela da RECORD!
