Domingo Espetacular flagra exploração sexual de crianças e adolescentes em rodovias pelo país

Durante três meses, os repórteres do Domingo Espetacular percorreram estradas que cortam pelo menos três estados brasileiros e flagraram adultos oferecendo jovens, menores de idade, para programas. Bares e estacionamentos mal iluminados, no cair da noite, se tornam o cenário perfeito para a prática de crimes graves contra crianças e adolescentes. Só na região Norte, foram identificados mais de 1.400 locais. Boa parte deles em Roraima.



